Quirinale: Frailis (Pd), rielezione Mattarella in sintonia con Paese, bene anche per Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- L'intesa per la rielezione del presidente Sergio Mattarella è “perfettamente in sintonia con il sentire del Paese, fatto di una richiesta di stabilità e continuità”. Lo afferma in una nota Andrea Frailis, deputato sardo del Partito democratico. “Gli italiani non avrebbero compreso soluzioni che avrebbero potuto creare pericolose fratture in Parlamento, e soprattutto l'interruzione dell'azione di un governo che sta rispondendo efficacemente alle esigenze comuni: confermare nei loro alti ruoli istituzionali Mattarella e Draghi sarà un bene anche per regioni come la Sardegna, che da un rapporto leale e proficuo con lo Stato, attende le necessarie risposte ai tanti e gravi problemi che vive attualmente", ha detto. (Com)