Quirinale: Ciarambino (M5s), Mattarella è esempio per la politica

20 luglio 2021

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è un “esempio per la politica: la sua disponibilità è per tutte le forze politiche un monito a lavorare in silenzio per il bene dei cittadini". Lo afferma in una nota Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle. (Com)