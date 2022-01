Regno Unito: "Independent", Sunak prepara la campagna per la leadership del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, sarebbe pronto ad avviare una campagna per ottenere la leadership del Partito conservatore contro l’attuale primo ministro, Boris Johnson. Secondo fonti esclusive del quotidiano “Independent”, Sunak ha detto ai suoi alleati che lo scandalo del cosiddetto “partygate”, le feste avvenute a Downing Street durante le restrizioni anti Covid-19, si rivelerà “insostenibile” per Johnson. Sunak avrebbe già elaborato una bozza del sito web per la sua campagna per la leadership. Inoltre, le fonti del quotidiano, riportano che Sunak e la sua cerchia ristretta abbiano anche avuto conversazioni informali con ex membri dello staff e parlamentari del numero 10 di Downing Street per valutare le sue possibilità di vincere la competizione interna al partito. Sulle aspirazioni di Sunak pesa la pubblicazione attesa nelle prossime ore del rapporto della funzionaria pubblica, Sue Gray, sulle feste a Downing Street, che tuttavia dovrebbe avere un impatto limitato sulla tenuta del premier. La richiesta della polizia metropolitana (Met) di censurare le parti del rapporto relative agli eventi su cui sta investigando nella sua inchiesta parallea, infatti, potrebbe rendere più gestibile per Johnson la pubblicazione del rapporto. Tuttavia, secondo l’entourage di Sunak sarebbe quasi impossibile per il primo ministro britannico mantenere a lungo l’incarico, visto il danno d’immagine provocato da questo scandalo. Una fonte vicina a Sunak ha affermato che queste affermazioni, insieme a quelle relative al cancelliere che aveva preparato una campagna per competere per la leadership, sono "totalmente false". (segue) (Rel)