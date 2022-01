Regno Unito: "Independent", Sunak prepara la campagna per la leadership del partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad attirare l'attenzione sul cancelliere, tuttavia, è stato il suo approccio politico delle ultime settimane che, secondo altre fonti, non sarebbe passato inosservato a Downing Street. Sunak, infatti, era assente al question time alla Camera dei Comuni durante il quale Johnson si è scusato per la la prima volta per aver partecipato alla festa avvenuta nel mese di maggio del 2020. Molti osservatori, inoltre, hanno notato il tempo intercorso prima che il cancelliere esprimesse sul suo profilo Twitter il suo sostegno al primo ministro, per poi pubblicare un tiepido messaggio di sostegno. Mentre si trascina l'attesa per il rapporto Gray, i parlamentari conservatori hanno affermato che le conversazioni nei corridoi di Westminster ruotano sempre più attorno all'identità del successore di Johnson e il nome di Sunak sembrerebbe trovare riscontri positivi. A curare l’aspetto social della potenziale campagna di Sunak per la leadership del partito dovrebbe essere, sempre secondo le fonti del quotidiano “Independent”, Cass Horowitz, già suo consigliere e considerato da molti esponenti conservatori come “un giovane genio” proprio per la sua capacità di sfruttare i social media. (Rel)