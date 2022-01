Cambogia: riunione ministeriale Asean si terrà i prossimi 16 e 17 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) si incontreranno i prossimi 16 e 17 febbraio in Cambogia per discutere degli aiuti umanitari per il Myanmar. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri cambogiano e inviato speciale dell'Asean, Prak Sokhonn, in vista del suo viaggio a Naypidaw. In una nota, Prak ha precisato che le priorità dell'incontro "sono l'attuazione del consenso in cinque punti che è stato concordato all'unanimità e sarà discusso" in sede Asean. Proprio per l'assenza di consenso su tutti i cinque punti, che includevano la cessazione delle ostilità ed il consenso al dialogo, il gruppo ha deciso di vietare alla giunta militare birmana di partecipare ad alcune riunioni chiave. La riunione ministeriale era stata rinviata dal governo cambogiano per la difficoltà manifestata da diversi suoi membri a partecipare. (Fim)