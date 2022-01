Quirinale: ecco i passaggi dopo la proclamazione del presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se, come ormai ampiamente atteso, Sergio Mattarella verrà confermato alla presidenza della Repubblica, il presidente della Camera, Roberto Fico, salirà questa sera al palazzo del Quirinale per consegnare al capo dello Stato il verbale di notifica della sua proclamazione e insieme concorderanno la data del giuramento che potrebbe tenersi entro il 3 febbraio prossimo, giorno in cui scade il precedente settennato di Mattarella. (segue) (Rin)