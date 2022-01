Quirinale: ecco i passaggi dopo la proclamazione del presidente della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica entra ufficialmente in carica con il giuramento e l’insediamento. Questo avviene con una particolare cerimonia, che ha inizio con la partenza del presidente eletto dalla sua residenza insieme al segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi nominato a fine dicembre 2021, e il suo arrivo a Montecitorio. Il nuovo capo dello Stato entra in Aula per il giuramento di fronte al Parlamento riunito in seduta comune, ai delegati regionali e ai componenti del governo, a cui rivolge un discorso che viene considerato indicativo delle linee guida a cui intende ispirare il suo settennato. (segue) (Rin)