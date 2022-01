Quirinale: Fassina, condivido il rinnovo del mandato di Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una situazione complicata, “tanti parlamentari, come formichine operaie, hanno lavorato per accumulare la soluzione: 126, 166, 336, 387 e infine il traguardo; grazie, presidente Mattarella”. Lo scrive su Facebook Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali. “Condivido il rinnovo del suo mandato, ci siamo riconosciuti aldilà degli schieramenti: ora, al riparo del Colle, va avviata la fase costituente, politica e istituzionale”, ha scritto. (Rin)