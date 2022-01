Quirinale: Rampelli (Fd,I), noi contro Mattarella bis, centrodestra va rifondato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra deve “rifondarsi, darsi nuove regole, fare scelte comprensibili per il popolo italiano: la decisione di Salvini e Berlusconi di convergere su un Mattarella bis non è infatti comprensibile, e Fratelli d’Italia non la sostiene”. Lo afferma in una nota Fabio Rampelli, deputato di Fd’I e vicepresidente della Camera. “La scelta di Mattarella di ritrattare le sue dichiarazioni sull'indisponibilità a forzare la Costituzione con il secondo mandato non è comprensibile, l'ostinazione insistente del Pd che quasi vuole marcare il fatto che lo Stato sarebbe roba sua non è comprensibile: la sensazione è che il centrodestra, pur avendo i numeri per guidare le danze, e giungere a un capo dello Stato indipendente e non di sinistra, non ci abbia creduto fino in fondo”, ha detto. “Duole constate che in questa girandola di posizioni, siamo stati gli unici a tenere la schiena dritta”, ha concluso. (Com)