Venezuela: Guaidò chiede agli Usa di ammorbidire sanzioni per facilitare partecipazione al dialogo in Messico

- Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó ha chiesto agli Stati Uniti di ridurre le sanzioni imposte al Venezuela per facilitare la partecipazione della delegazione governativa al dialogo in agenda in Messico. "Speriamo di avviare i negoziati il ​​prima possibile", ha detto l'oppositore in un'intervista alla stampa internazionale, osservando che se non venisse raggiunto un accordo con Washington, le sanzioni colpiranno soprattutto chi è coinvolto in casi di corruzione e crimini contro l'umanità. "La dittatura deve dare una risposta", ha detto ancora il leader politico, per il quale le opposizioni non possono astenersi dal continuare a premere per elezioni "libere ed eque". (segue) (Vec)