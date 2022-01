Venezuela: Guaidò chiede agli Usa di ammorbidire sanzioni per facilitare partecipazione al dialogo in Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo e opposizioni del Venezuela hanno ripreso a settembre scorso a Città del Messico la seconda sessione del dialogo auspicato dal Regno di Norvegia per mettere fine alla lunga crisi economica e politica del Paese. Il tavolo, aperto fino al 27 settembre e poi ripreso il 15 ottobre, è ripartito dall'agenda fissata dalle parti nella prima tornata di colloqui, tenuta a inizio settembre: su richiesta delle opposizioni si è affrontata la riforma del sistema giustizia e delle garanzie costituzionali ad esso collegate, mentre per iniziativa del governo, si è tornato a discutere di accesso ai fondi per affrontare la crisi pandemica, compresa la possibile richiesta di Diritti speciali di prelievo al Fondo monetario internazionale (Fmi). (Vec)