Quirinale: Ev e Si, voteremo Mattarella, maggioranza indebolita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari e le parlamentari di Europa verde di Sinistra italiana "voteranno Sergio Mattarella. Tuttavia quello che è accaduto in questi giorni e il modo con cui siamo arrivati a questo risultato mostra l'inadeguatezza e l'inconsistenza dell'attuale quadro politico a partire dalla maggioranza di governo. Ma anche le coalizioni non ne escono certo rafforzate. Chiuso questo passaggio torna prepotentemente al centro la realtà di un Paese nel quale cresce la disuguaglianza, si aggrava la crisi climatica e mancano scelte in grado di rispondere a questi problemi. Vogliamo ringraziare Luigi Manconi per aver dato la sua disponibilità a rappresentare, con la sua candidatura, una proposta che ha messo al centro un'idea di Paese, fatta di attenzione ai diritti, alle libertà, alla giustizia ambientale e sociale", conclude la nota di Ev e Si. (Com)