Energia: Coldiretti, record carburanti aggrava deficit della logistica

- Il record del prezzo della benzina aggrava il gap competitivo dell’Italia, che deve affrontare costi per il trasporto merci superiori dell’11 per cento rispetto alla media europea, per un valore di 13 miliardi di euro all’anno. Lo scrive la Coldiretti, commentando l’incremento dei prezzi dei carburanti. “In Italia il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 euro per chilometro, più alto di nazioni come la Francia e la Germania, ma addirittura doppio se si considerano le realtà dell’Europa orientale: il nuovo record dei prezzi dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli energetici”, si legge nel documento, in cui vengono sottolineate le conseguenze negativa per l’intero comparto agroalimentare, dove i costi della logistica arrivano ad incidere attorno ad un terzo sul totale dei costi per frutta e verdura. “In tale ottica, il Pnrr può essere determinante per agire sui ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese e anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo”, ha affermato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. (Com)