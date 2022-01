Kazakhstan: presidente Tokayev, sarò presidente per al massimo due mandati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev non manterrà tale incarico per più di due mandati. È lo stesso Tokayev ad affermarlo all’emittente televisiva “Khabar 24”. "Non so per quanto tempo sarò presidente del Kazakhstan, ma so assolutamente che, secondo la Costituzione, non sarà per più di due mandati. Cioè, non ci sarà alcuna modifica delle leggi, per non parlare della Costituzione”, ha detto in un'intervista al canale televisivo. (Res)