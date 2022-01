Medio Oriente: Anp condanna parole premier israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità nazionale palestinese (Anp) condanna le parole del primo ministro israeliano, Naftali Bennett, per le parole rilasciate alla stampa ieri, in cui affermava di opporsi "fermamente alla creazione di uno Stato palestinese". Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post". "Lo so che la sinistra come Yair Lapid - il ministro degli Esteri di Israele - vorrebbe la creazione di uno Stato palestinese, ma io mi oppongo", aveva detto alla stampa il premier dello stato ebraico. "Le parole del premier israeliano sono inopportune e contro ogni principio di pace", ha commentato oggi l'Anp con una nota ufficiale. "La pace si raggiungerà solo quando l'occupazione finirà e uno Stato palestinese nascerà". (Res)