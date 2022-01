Quirinale: Gelmini, da Mattarella attaccamento al Paese e alle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La disponibilità del presidente Sergio Mattarella ad un secondo mandato, richiestogli dalla stragrande maggioranza delle forze politiche, certifica il suo senso di responsabilità e il suo attaccamento al Paese e alle istituzioni. Intorno al suo nome si realizzerà quella stessa ampia convergenza che sta assicurando al governo dell’Italia la guida apprezzata ed autorevole del presidente Draghi nella tempesta della pandemia. È un risultato che è stato reso possibile dalla lungimiranza del presidente Berlusconi, che ancora una volta ha anteposto il bene dell’Italia ai legittimi interessi di parte". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Com)