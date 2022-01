Kazakhstan: presidente Tokayev, da Putin nessuna condizione per invio militari Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha posto precondizioni per l’invio di un contingente di mantenimento della pace dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) durante le proteste antigovernative delle scorse settimane in Kazakhstan. Lo ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in un’intervista all’emittente televisiva statale “Khabar 24” in cui hato parla delle cause e delle conseguenze dei tragici eventi di inizio gennaio, delle ulteriori riforme politiche e sociali e dei rapporti con i principali partner della politica estera del Paese centroasiatico. "Per quanto riguarda le voci secondo cui avremmo contratto un debito con la Russia, voglio affermare responsabilmente che non ci sono state conversazioni di questo tipo con Vladimir Putin. Non ci sono state delle condizioni preliminari poste dal Cremlino", ha detto Tokayev. (Res)