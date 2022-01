Kazakhstan: presidente Tokayev, a febbraio visita in Russia per siglare accordi bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev potrebbe recarsi in visita in Russia a metà febbraio. Lo ha detto lo stesso capo dello Stato kazakho in un’intervista all’emittente televisiva “Khabar 24”. "Molto probabilmente, a metà febbraio, su invito del presidente della Russia, visiterò Mosca. Firmeremo importanti accordi legati alla cooperazione a lungo termine tra i nostri due Paesi", ha detto Tokayev. (Res)