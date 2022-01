Rifiuti: Ama, oltre 10mila accessi in 45 giorni presso i centri di raccolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, "grande affluenza nei centri di raccolta Ama per il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti e particolari. Sono oltre 100mila, infatti, i romani che nell’ultimo mese e mezzo (13 dicembre – 28 gennaio) hanno approfittato del potenziamento di queste strutture fisse attrezzate, ormai operative tutti i giorni feriali, sia la mattina sia il pomeriggio, e aperte stabilmente anche la domenica mattina. Il gradino più alto del podio virtuale del Centro di Raccolta più utilizzato spetta a quello di Boccea, in via Battistini, con 20mila accessi, seguito dalle due strutture del litorale, quello ad Acilia e il secondo ad Ostia, rispettivamente con oltre 13.700 e oltre 9.300 ingressi". Lo comunica in una nota Ama Spa. "Dopo gli ottimi riscontri conseguiti durante il periodo delle festività -continua la nota-, prosegue anche in questo inizio di 2022 il trend di crescita nell’utilizzo di questi centri, con oltre 16mila accessi a settimana e picchi di oltre 5mila ingressi registrati negli ultimi due weekend". (segue) (Com)