Rifiuti: Ama, oltre 10mila accessi in 45 giorni presso i centri di raccolta (2)

- "Si tratta di numeri importanti -si legge-, che confermano il ruolo fondamentale di questo servizio gratuito per il piano di pulizia che ora Ama, d’intesa con Roma Capitale, da straordinario sta trasformando in ordinario. Per agevolare il conferimento corretto dei rifiuti ingombranti e particolari più capillarmente e contrastare l’abbandono sul suolo pubblico, Ama in accordo con Roma Capitale sta potenziando ulteriormente nei fine settimana anche un servizio tramite Centri di Raccolta Mobili per coinvolgere a rotazione, in particolare, aree di municipi dove non sono presenti Centri di Raccolta. Questa mattina (sabato 29 gennaio), un Centro mobile è stato attivo in via di Grottarossa (XV municipio), mentre il prossimo weekend i Centri mobili saranno presenti in VI, XII, XIV e XV municipio (vd. www.amaroma.it)". (segue) (Com)