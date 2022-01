Rifiuti: Ama, oltre 10mila accessi in 45 giorni presso i centri di raccolta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi gli 11 centri di raccolta a disposizione dei romani tutti i giorni, dal lunedì al sabato con orario 7-12 e 14-19, e la domenica con orario 7-13: Acqua Acetosa (II Municipio - via dei Campi Sportivi n. 100); Bufalotta (III Municipio - via della Bufalotta n. 592); Vigne Nuove (III Municipio, via Ateneo Salesiano snc); Tiburtina (IV Municipio – via Cassino n7-9, altezza Metro B Ponte Mammolo); Villa Gordiani (V Municipio - via Teano n. 38); Cinecittà (VII Municipio – viale P. Togliatti n. 69); Mostacciano (IX Municipio – via Riccardo Boschiero snc); Laurentina (IX Municipio - via Laurentina n. 881); Acilia (X Municipio - via di Macchia Saponara n. 7-9, angolo via D. Morelli); Lido di Ostia (X Municipio - piazza Bottero n. 8); Battistini (XIV Municipio - via Mattia Battistini n. 545). (segue) (Com)