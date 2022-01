Quirinale: Calderoli (Lega), necessaria modifica Costituzione per elezione diretta capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il penoso spettacolo cui abbiamo assistito in questi interminabili giorni, di teatrini e capannelli per l'elezione del presidente della Repubblica, sono ancora più convinto della necessità di una modifica costituzionale per consentire ai cittadini italiani di eleggersi direttamente con il proprio voto il capo dello Stato. In questo modo già il giorno stesso dello spoglio del voto avremmo il presidente scelto dai cittadini, senza dover attendere i tempi dei teatrini per quello eletto dai piccoli grandi elettori!". Lo afferma in una nota il senatore della Lega, Roberto Calderoli, vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama. (Com)