Russia: Putin chiede di valutare nuovo sistema per vietare i contenuti Internet "dannosi”

- Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al governo di prendere in considerazione un apparente nuovo sistema per vietare i contenuti Internet "dannosi”. Il nuovo sistema, contenuto in un elenco di ordini presidenziali sul sito web del Cremlino, è stato descritto come un "registro autoregolato dei contenuti dannosi" che sarebbe stato utilizzato "per proteggere i minori". Il Cremlino lo esaminerà entro il primo giugno, stando a quanto riferisce il portale web della presidenza russa. Putin ha accennato a piani per una repressione più radicale dei contenuti online, incolpando Internet di aver corrotto i giovani e di aver alimentato le proteste di strada da parte di dissidenti politici che sono stati indicati come estremisti dalle autorità russe A dicembre, Putin ha espresso sostegno a una proposta di un membro del suo consiglio per i diritti umani per un nuovo meccanismo per vietare i contenuti dannosi, che le piattaforme online russe avrebbero accettato in cambio di essere trattate preferibilmente su piattaforme straniere. (Rum)