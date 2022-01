Quirinale: Decaro (Anci), gratitudine dai sindaci italiani se Mattarella accetterà la rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il presidente Mattarella accettasse la richiesta per una rielezione che gli viene dal Parlamento, i Comuni e i sindaci italiani saluterebbero con gratitudine la sua disponibilità. Sarebbe per noi la conferma del suo altissimo senso dello Stato e lo considereremmo un altro atto di amore nei confronti del nostro Paese. Il presidente Mattarella è stato guida autorevole e gentile durante il suo mandato, ci ha insegnato il rigore e l'onore con cui si rappresentano le istituzioni. Ancor di più negli ultimi due anni, segnati dalla paura e dell'incertezza che hanno attraversato il Paese nella morsa della pandemia. Oggi sentiamo di poter dire che il nostro Paese non potrebbe essere in mani migliori". Lo dichiara in una nota il presidente dell'Anci, Antonio Decaro.(Com)