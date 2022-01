Roma: Gualtieri, parte sperimentazione per mantenere aperti più a lungo i nidi comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Nidi comunali aperti più a lungo. Con la direttiva firmata dall’assessora Claudia Pratelli parte la sperimentazione che consente di estendere l’orario a ulteriori 60 nidi comunali di Roma. Per ciascun municipio 2 nidi con orario dalle 7 alle 18 e 2 con orario dalle 7.30 fino alle 17. Rafforziamo così i servizi educativi per i bambini tra 0 e 3 anni e sosteniamo la genitorialità. Investiamo con convinzione nell’infanzia, il nostro futuro". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)