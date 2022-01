Rifiuti: assessore Lazio, no a biodigestore a Civitavecchia, progetto obsoleto e insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto di un biodigestore a Civitavecchia approvato in queste ore in Conferenza dei servizi è il frutto di un iter ormai obsoleto sia rispetto alle più recenti indicazioni normative già in essere, come il Piano regionale rifiuti, sia rispetto alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile adottata dalla Regione Lazio a marzo 2021 sia secondo le nuove linee guida in elaborazione in fatto di transizione ecologica. Per questo ho avviato una serie di verifiche presso gli uffici regionali e programmato un confronto con le strutture competenti, per poter individuare un percorso normativo e giuridico solido per ritarare le procedure autorizzative dei grandi impianti a biogas presentate nella nostra Regione". Così in un post FB Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio. (segue) (Com)