Rifiuti: assessore Lazio, no a biodigestore a Civitavecchia, progetto obsoleto e insostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da una prima ricognizione, infatti, attualmente al vaglio della Regione ci sono richieste di autorizzazione che complessivamente corrispondono a 10 volte il reale fabbisogno di tutto il Lazio. Uno scenario che comporterebbe il bisogno di 'andare a caccia' di rifiuti fuori dai confini regionali per far funzionare un'impiantistica così sovradimensionata, provocando un ulteriore impatto ambientale legato ai trasporti per la movimentazione dei rifiuti, oltre che una serie di vertenze con le comunità locali davanti all'ennesima scelta calata dall'alto. Non è questa la visione in termini di economia circolare che come Regione Lazio abbiamo sposato per poter promuovere una gestione dei rifiuti più sostenibile, in grado di tutelare ambiente e territori. L'orizzonte virtuoso prevede che i rifiuti siano trattati all'interno del proprio ambito geografico, per ridurne l'impatto ambientale, ma attraverso piccoli impianti diffusi al servizio diretto delle comunità di riferimento". (segue) (Com)