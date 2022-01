Quirinale: Letta, grandissimo ringraziamento a Mattarella per scelta generosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Voglio esprimere un grandissimo ringraziamento a Sergio Mattarella per la sua scelta di generosità nei confronti del Paese. Credo sia una bella giornata per l'Italia e la politica italiana". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in una conferenza stampa a Montecitorio. (Rin)