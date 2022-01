Ucraina: partiti sovranisti accusano Russia di spingere l'Europa sull'orlo della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Ungheria e Polonia, Viktor Orban e Mateusz Morawiecki, Santiago Abascal, leader di Vox, Marine Le Pen del Rassemblement National ed altri esponenti dei partiti sovranisti europei hanno sottoscritto un documento congiunto in cui denunciano che le "azioni militari" della Russia al confine orientale dell'Europa "hanno portato all'orlo della guerra". Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Nonostante le loro diverse sensibilità nei confronti di Mosca, i partecipanti, riuniti oggi a Madrid su invito di Vox, si sono impegnati a lavorare per garantire che le nazioni d'Europa "agiscano in modo solidale di fronte alla minaccia di aggressione esterna". A questo proposito, nel documento hanno evidenziato che "la solidarietà, la determinazione e la cooperazione nella difesa tra le nazioni d'Europa sono necessarie di fronte a tali minacce". I leader sovranisti hanno denunciato, tuttavia, l'inefficacia della diplomazia europea sostenendo che "ogni nazione dovrebbe avere una voce forte e unita per preservare la pace, l'integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini delle nazioni europee". (segue) (Spm)