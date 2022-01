Ucraina: partiti sovranisti accusano Russia di spingere l'Europa sull'orlo della guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portavoce di Vox, Jorge Buxadé, nel corso della riunione è emersa la preoccupazione comune per la politica estera della Russia ma anche per la "mancanza di una posizione comune europea". L'esponente di Vox ha assicurato che i primi ministri polacco e ungherese sono stati "totalmente uniti" nella loro valutazione della situazione attuale. Lasciando la riunione, Orban ha detto che il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin della prossima settimana "sarà normale", assicurando che i due tengono riunioni in questo formato una volta all'anno. (Spm)