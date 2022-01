© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via nell'Aula di Montecitorio l'ottava votazione per l'elezione del presidente Repubblica il cui esito, in seguito all'accordo raggiunto in mattinata dalla maggioranza dei partiti che sostengono il governo, dovrebbe condurre alla riconferma del presidente uscente Sergio Mattarella. I primi a votare, sono come di consueto, i senatori.(Rin)