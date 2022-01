Quirinale: Meloni, mi aspettavo molto più coraggio da centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone, e mi aspettavo che il centrodestra avesse molto più coraggio e determinazione nel fare una cosa che era alla portata, ovvero battersi con orgoglio per eleggere un presidente della Repubblica distonico rispetto agli ultimi”. Lo ha affermato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando fuori da Montecitorio. “C’erano i margini per eleggere un presidente della Repubblica non proveniente dalla sinistra e questo mi fa impazzire”, ha aggiunto. (Rin)