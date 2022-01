Quirinale: Letta, in passaggi cruciali campo largo c'è stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani comincia un'azione politica rinnovata. Dobbiamo cominciare a lavorare per rafforzare la coalizione. Nei passaggi cruciali di questa vicenda il famoso campo largo c'è stato". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in una conferenza stampa a Montecitorio, in merito all'elezione del capo dello Stato. (Rin)