Cina: Olimpiadi, salgono a 36 le infezioni fra atleti e funzionari delle squadre partecipanti

- Salgono a 36 le infezioni da Covid-19 tra gli atleti e i dirigenti delle squadre che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pechino. Lo ha fatto sapere il capo medico dei Giochi, Brian McCloskey, che in conferenza stampa ha precisato che 29 fra atleti e funzionari sono risultati infetti una volta arrivati ​​all'aeroporto di Pechino e che sette sono già nella bolla del "circuito chiuso" che separa il personale dell'evento dal pubblico. Gli organizzatori si sono tuttavia detti fiduciosi, osservando che in questo momento "stiamo attraversando il periodo di punta delle persone che arrivano in Cina e quindi ci aspettiamo di vedere i numeri più alti in questa fase". (Cip)