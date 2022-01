Roma: Pedica (+Eu), multe non si possono più pagare in tabaccheria? Cittadini disorientati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le multe che scaturiscono dalle violazioni alle norme del Codice della strada a Roma non possono essere più pagate nelle tabaccherie? È quanto si chiedono molti cittadini che, in questi giorni, recandosi nelle varie tabaccherie/ricevitorie si sono visti negare la possibilità di usufruire del servizio". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica di Più Europa. "Ricordo che nelle tabaccherie si poteva facilmente pagare le contravvenzioni con la riduzione del 30 per cento dell'importo entro 5 giorni dalla data di notifica del verbale - continua Pedica -. Un servizio rapido e utile soprattutto a chi trova difficoltà ad accedere al portale web del Comune di Roma, attraverso il quale tra l'altro pare che i tempi si allunghino, perdendo così la possibilità di pagare la multa con la riduzione del 30 per cento. Mi auguro che dalla giunta Gualtieri arrivi subito un chiarimento su questa vicenda perché i cittadini sono disorientati e non capiscono come mai invece di semplificargli la vita si cerchi di complicargliela sempre di più". (Com)