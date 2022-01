Aerospazio: Leodori (Pd), Colleferro capitale europea Spazio, straordinaria occasione territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colleferro Capitale Europea dello Spazio 2022 rappresenta una straordinaria occasione per tutto il territorio. La Spazio non è un tema lontano da noi, astratto, ottimo solo per accompagnare la narrativa di film di fantascienza o di un libro. La space economy è realtà, soprattutto nel nostro territorio. Nel Lazio registriamo numeri da capofila. Nei primi 9 mesi del 2021 l'export del settore aerospaziale del Lazio è stato di 1,2 miliardi di euro, in aumento del 45,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Questi numeri ci danno l'idea della sfida che ci attende e, noi, saremo al fianco di Colleferro e del Sindaco Pierluigi Sanna. Dobbiamo lavorare per far conoscere di più il settore, sensibilizzando i cittadini e coinvolgendo anche scuole e università. E poi farlo crescere attraverso una nuova impresa legata allo spazio e aprendosi a nuovi investimenti. C'è tanto da fare. Abbiamo questa grande opportunità: sfruttiamola". Così in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (Com)