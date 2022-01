© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Mattarella, che oggi verrà riconfermato Capo dello Stato, e Mario Draghi al governo sono una soluzione ottima per la solidità del Paese. Lo ha detto il leader d'Italia Viva, Matteo Renzi, uscendo da Montecitorio. Per la "credibilità di parte della classe politica", credo che oggi sia invece il giorno in cui porsi delle domande, soprattutto per la "capacità politica di alcuni leader", ha aggiunto. (Rin)