Roma: chiusi 3 minimarket e sanzionati due bar durante controlli a San Lorenzo e Trastevere

- Ieri sera il personale del commissariato di polizia Roma San Lorenzo, con l'ausilio di una squadra del Reparto mobile e in collaborazione con il personale della polizia locale di Roma Capitale, ha sanzionato amministrativamente un minimarket in via dello Scalo di San Lorenzo, per la mancata sanificazione dei locali, in violazione della prevista normativa anti-covid, per il quale è stata disposta la chiusura per 5 giorni. Sono stati poi sanzionati due bar, rispettivamente in via dei Sabelli e in via degli Ausoni. Nel primo sono stati riscontrati numerosi illeciti amministrativi e l'occupazione abusiva del suolo pubblico e nell'altro, oltre all'occupazione abusiva del suolo, è stata ravvisata anche la somministrazione abusiva. Durante lo svolgimento del servizio sono state controllate 70 persone e 4 esercizi commerciali, sono state elevate 8 sanzioni amministrative per un totale di 11.903 euro. (segue) (Rer)