Roma: chiusi 3 minimarket e sanzionati due bar durante controlli a San Lorenzo e Trastevere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella giornata di ieri, in viale Trastevere, il personale della Divisione amministrativa della questura di Roma ha sanzionato un minimarket per la vendita di tabacco privo della prevista autorizzazione. Sono state trovate al suo interno e sequestrate circa 5300 pezzi tra cartine e filtri e, inoltre, poiché non sono state rispettate le misure volte al contenimento del covid-19 il locale è stato chiuso per 3 giorni. Sempre in viale Trastevere e sempre per il mancato rispetto delle norme anti-covid un altro minimarket è stato sanzionato ed è stata inflitta la chiusura temporanea per tre giorni. (Rer)