Covid: assessore Lazio, verso convivenza con virus, in primavera forse stop mascherine all'aperto

- "Dobbiamo andare verso un percorso di convivenza con il virus. In primavera, potremmo dire anche addio all'obbligo delle mascherine all'aperto". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio DAmato, in occasione della cerimonia commemorativa per i due anni dal ricovero della coppia di coniugi cinesi, primi due casi Covid in Italia, all'istituto Spallanzani di Roma. "L'avanzata di omicron sarà essa stessa ad aiutarci nel contrasto alla pandemia, con questa grande massa di immunizzazione tra vaccinati e guariti dal virus - ha aggiunto l'assessore -. Probabilmente assisteremo un calo della curva nelle prossime settimane ed anche per questo abbiamo chiesto al Governo di snellire, in questa fase, le procedure per chi ha fatto le dosi di richiamo e completato il ciclo vaccinale. Credo che nei prossimi giorni ci saranno atti formali in merito, anche sulla scuola". L'assessore D'Amato ha poi ribadito che siamo "in una fase di plateau, attendiamo nelle prossime settimane una discesa, che potrebbe essere anche repentina come avvenuto in altri Paesi prima di noi. Ora in questa fase è importante raggiungere quante più persone con la terza dose booster e continuare con le prime dosi. A metà febbraio puntiamo di arrivare nel Lazio al 90 per cento di popolazione con la terza dose", ha concluso l'assessore D'Amato.(Rer)