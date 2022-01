Quirinale: a vuoto settimino scrutinio, avanza Mattarella con 387 voti, 380 gli astenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giro a vuoto anche nel settimo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Sono stati 380 i grandi elettori astenuti, ma, come nelle serata di ieri, il capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella avanza e si aggiudica 387 consensi. A grande distanza seguono il giurista Carlo Nordio (64), il magistrato Antimafia, Nino Di Matteo (40), il senatore Pier Ferdinando Casini (10), Elisabetta Belloni (8), la ministra della Giustizia Marta Cartabia (4) e Mario Draghi (2). Sono state 60 le schede bianche, 4 le nulle e 9 i voti dispersi. Si terrà dunque alle 16:30, come previsto, l'ottavo scrutinio che, in ragione dell'accordo di questa mattina, dovrebbe vedere riconfermato l'attuale inquilino del Colle, Sergio Mattarella.(Rin)