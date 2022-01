Quirinale: Salvini, più serio chiedere a Mattarella che andare avanti a "no"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla quinta donna su cui è arrivato il no, ho detto se dobbiamo andare avanti altri giorni a raccogliere dei no, sarebbe più serio chiedere al presidente Mattarella l'impegno e il sacrificio di stare al Quirinale. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai giornalisti fuori Montecitorio. "Chiediamo a Mario Draghi l'impegno e il sacrificio a stare a palazzo Chigi, agli italiani confermiamo la squadra di governo, tranquillità e serenità. Non potevamo andare avanti a litigi" ha aggiunto. (Rin)