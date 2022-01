Aerospazio: Le Gall (Esa), sostenibilità sistema lancio Vega richiede miglioramento continuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il trasporto spaziale europeo, oggi è basato sui sistemi di lancio Ariana 5 e Vega, che garantiscono l’accesso allo spazio, dallo spazioporto europeo in Guiana francese, per i lanci di missioni istituzionali europea”. Lo ha detto Frederic Le Gall, Capo della divisione e supporto alla gestione dell’Esa partecipando a Colleferro alla presentazione della Capitale europea dello Spazio 2022. Il progetto Vega concepito negli anni ’90 “come un piccolo lanciatore dedicato alle missioni in orbita terrestre, vanta 20 voli che hanno dimostrato la sua risposta alle necessità di mercato e di accesso allo spazio per piccoli carichi, con flessibilità ed estrema precisioni nell’inserimento in orbita. Le future evoluzioni di Vega, includono lo Space Rider, il primo sistema di trasporto spaziale europeo per l’accesso e il ritorno dall’orbita bassa. La concorrenza richiede il miglioramento continuo del sistema di lancio Vega per garantirne la sostenibilità”.(Rer)