Quirinale: superato stallo, partiti maggioranza siglano intesa per Mattarella bis

21 luglio 2021

- Alla fine, stante lo stallo intorno ad una soluzione condivisa, ecco che i leader della maggioranza riuniti per l'ennesima volta siglano l'intesa per la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Una mossa obbligata per superare l'impasse, alla luce dei consensi crescenti che negli ultimi giorni si erano indirizzati verso l'attuale capo dello Stato. Consensi testimoniati dai ben 336 voti raccolti da Mattarella, ieri sera, in occasione del sesto scrutinio nell'Aula di Montecitorio, e dai 387 di oggi, al termine della settima votazione. Decisiva la mediazione del capo dell'esecutivo, Mario Draghi, che aveva sentito in mattinata i leader dei vari partiti politici per invitarli a convergere sulla riconferma di Mattarella per "il bene e la stabilità del Paese". Sempre oggi, Draghi aveva avuto un colloquio con il presidente della Repubblica a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte costituzionale. "Gli italiani non meritano altri giorni di confusione. Io ho la coscienza a posto, ho fatto numerose proposte tutte di alto livello, tutte bocciate dalla sinistra. Riconfermiamo il presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al governo, subito al lavoro da oggi pomeriggio, i problemi degli italiani non aspettano", le considerazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini. "Stamani son passato qui davanti andando alla Camera", scrive il leader del Partito democratico, Enrico Letta, che su Twitter posta una foto con uno striscione che recita "Grazie presidente Mattarella". Da segnalare "la lunga ed affettuosa telefonata", come viene definita da Forza Italia, tra Mattarella e Silvio Berlusconi, con quest'ultimo che in una nota, dall'ospedale San Raffaele di Milano dove è ancora ricoverato, aggiunge: "Qualche giorno fa, per senso di responsabilità e nell'interesse del Paese, avevo rinunciato alla mia candidatura, anche per favorire una soluzione unitaria - osserva l'ex premier -. Quello che è successo dopo è sotto gli occhi di tutti, ma non è questo il momento della polemica. Questo è il momento dell'unità e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere. Ma l'unità oggi si può ritrovare soltanto intorno alla figura del presidente Sergio Mattarella, al quale sappiamo di chiedere un grande sacrificio, ma sappiamo anche che glielo possiamo chiedere nell'interesse superiore del Paese, quello stesso che ha sempre testimoniato nei sette anni del suo altissimo mandato". (segue) (Rin)