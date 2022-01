Quirinale: superato stallo, partiti maggioranza siglano intesa per Mattarella bis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte: "L’obiettivo primario era affrontare questo passaggio decisivo garantendo la stabilità dell’azione dell’esecutivo - le parole del leader pentastellato lasciando la Camera -. Per noi era fondamentale non compromettere l’azione di un governo, che deve essere forte e decisa, e che non può interrompersi: questo risultato lo abbiamo conseguito e lo stiamo conseguendo". Dal canto suo, il fondatore di Italia viva, Matteo Renzi, rileva sui social: "Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate follie e dalla mancanza di regia politica. Mattarella e Draghi sono due scelte eccellenti, due nomi che garantiscono le istituzioni. Viva l’Italia". "Viva il Parlamento. Viva la Costituzione. Viva l'Italia", sottolinea poi su Twitter colui che fino a questa mattina era ritenuto uno dei possibili candidati per il Colle, Pier Ferdinando Casini, che posta una foto che lo ritrae insieme sempre a Mattarella. Voce fuori dal coro, quella di Giorgia Meloni. "Sarei stupita se Mattarella accettasse di essere rieletto presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli equilibri previsti dalla nostra Costituzione. In ogni caso - si legge in una nota - Fratelli d'Italia non asseconderà questa scelta che non appare fatta nell'interesse dell'Italia, ma piuttosto per molto più bassi calcoli di opportunità. I partiti hanno scelto di tirare a campare, barattando di fatto sette anni di presidenza della Repubblica in cambio di sette mesi in più di governo e di legislatura. Ancora una volta il Parlamento dimostra di non essere all'altezza degli italiani che dovrebbe rappresentare. Da domani Fratelli d'Italia moltiplicherà i suoi sforzi per una riforma presidenziale della nostra Repubblica e per ribadire che la sovranità appartiene al popolo, non agli intrighi di Palazzo". Appuntamento, dunque, alle 16:30 di oggi per quello che dovrebbe rappresentare l'ottavo e decisivo scrutinio. (Rin)