Ungheria: ministro Difesa, non abbiamo bisogno di altre truppe straniere nel nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'Ungheria possiede sufficienti forze di difesa nazionali, quindi il dispiegamento di ulteriori unità della Nato nel Paese è inopportuno. Lo ha affermato il ministro della Difesa ungherese Tibor Benko all’emittente “InfoRadio”. Benko ha spiegato che gli Stati Uniti e la Nato sono in trattative con tutti i Paesi al confine orientale dell'alleanza e le vicine Russia o Ucraina. "Allo stesso tempo, la nostra posizione è che, in conformità con la direttiva primaria del Programma di difesa e sviluppo delle forze, l'Ungheria ha già un numero di forze armate nazionali per cui non è necessario, nella situazione attuale, fare affidamento su ulteriori truppe straniere. Ci stiamo muovendo ulteriormente lungo questa strada, quindi ora, nella situazione attuale, non lo riteniamo opportuno e non chiediamo che ulteriori forze della Nato vengano dispiegate nel nostro territorio", ha detto Benko. (segue) (Vap)