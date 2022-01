Aerospazio: ambasciatore francese a Colleferro, è qui che si costruisce Ariana e l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Visitare Colleferro e lo stabilimento Avio stato un momento di ammirazione dell’eccellenza tecnologica ma anche un momento di emozione, perché qui si costruisce gran parte di Ariana e di Vega, ed è qui che si costruisce l’Europa”. Lo ha detto Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia a Colleferro alla presentazione della Capitale europea dello spazio 2022. “Serve lo spazio perché l’Europa possa affrontare le grandi sfide: la transizione ecologica, la rivoluzione digitale, l’evoluzione mai vista dei rapporti geopolitici. Serve lo spazio –ha anche detto l’ambasciatore- perché noi europei siamo padroni del nostro destino. Non c’è sovranità senza autonomia tecnologica. Ed è per questo che la Francia e l’Italia difendono la preferenza europea per i lanci istituzionali europei. Serve lo spazio per dare il senso di appartenenza e la vostra comunità, e quella delle città di Ariana, ne è proprio la rappresentazione. Ogni lancio di Ariana o di Vega "è motivo di orgoglio per noi europei. Lo abbiamo visto con il lancio perfetto del telescopio ‘Webb’". (segue) (Rer)