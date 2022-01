Aerospazio: ambasciatore francese a Colleferro, è qui che si costruisce Ariana e l’Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia svolge "questo semestre la presidenza di turno del Consiglio europeo ha aggiunto Masset- e abbiamo posto al centro del programma, condiviso con gli altri paesi europei, lo sviluppo di una politica ambiziosa europea dello Spazio Per questo avremo il 16 di febbraio a Tolosa, altra città della comunità di Ariana, un vertice ministeriale europeo e si discuterà della proposta della commissione sulla grande connettività sicura”. L’ambasciatore francese in Italia ha anche detto che “Per una Europa forte serve una cooperazione italo francese forte e questa cooperazione ha un nome: il trattato del Quirinale. Un trattato di amicizia firmato due mesi fa e che spinge ancora di più questa cooperazione industriale già forte che abbiamo tra Italia e Francia, in modo che Ariana e Vega faccia dell’Europa spaziale un successo ancora più grande. Questa cooperazione deve sviluppare l’innovazione. Sappiamo che siamo in un momento di sfida tecnologica e solamente insieme potremo vincerla”. (Rer)