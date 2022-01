Quirinale: Tajani, Mattarella è solo nome condiviso, con lui politico al Colle come avevamo chiesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stato trovato un altro nome condiviso se non quello del presidente Mattarella. In questo modo avremo un politico al Quirinale, come Forza Italia aveva chiesto. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, uscendo da Montecitorio. "Mattarella ha svolto in modo impeccabile il suo ruolo ed è giusto che, in mancanza di accordo su altre personalità, il punto di equilibrio sia lui. Si era dichiarato indisponibile ma credo che il messaggio forte che sta arrivando gli permetta di riconsiderare la sua posizione", ha aggiunto. (Rin)