Spagna: Sanchez, popolari si astengano dal voto sulla riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Partito popolare spagnolo (Pp) non intende sostenere la riforma del lavoro si astenga perché questa “intesa importante” non è un “accordo del governo, ma è l’accordo di tutti”. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, secondo cui quello raggiunto è l’accordo che i lavoratori meritano “perché combatte i principali mali del mercato: precarietà e disoccupazione strutturale”. In questo senso, Sanchez ha anche sostenuto che non intende dedicare neanche "un secondo a un'opposizione che nega anche la realtà" mentre "la legge del lavoro procede”. Sanchez, intervenendo durante un evento elettorale a Zamora, ha spiegato che "ci sono modi diversi per uscire da una crisi: andare avanti o tornare indietro", e quest’ultimo approccio è quello tipico dei popolari. Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), guidato dallo stesso Sanchez, mostra invece "che è possibile uscire da una crisi garantendo i diritti e ampliando le libertà".(Spm)